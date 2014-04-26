В Донецкой области террористы готовят провокации под видом правоохранителей - СМИ
14:46, 26 апреля 2014Политика
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В Донецкой области террористы готовят провокации под видом милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии.
В Донецкой области террористы готовят провокации под видом под видом милиции - СМИ/ REUTERS
Сепаратисты готовят в Донецкой области ряд провокационных вооруженных кампаний под видом милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии, что может привести к эскалации конфликта на востоке Украины и введению на территорию страны российских войск, сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает ОстроВ.
В частности, известно, что на руках у сепаратистов «имеется автоматическое и огнестрельное оружие, форменная одежда различной комплектации и автотранспорт с синими спецномерами».
«Все это может быть использовано против народа под видом действий сотрудников милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии», - сказал собеседник агентства ОстроВ.
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