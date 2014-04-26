В Донецкой области террористы готовят провокации под видом правоохранителей - СМИ

Сепаратисты готовят в Донецкой области ряд провокационных вооруженных кампаний под видом милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии, что может привести к эскалации конфликта на востоке Украины и введению на территорию страны российских войск, сообщил источник в правоохранительных органах, сообщает ОстроВ.

В частности, известно, что на руках у сепаратистов «имеется автоматическое и огнестрельное оружие, форменная одежда различной комплектации и автотранспорт с синими спецномерами».

«Все это может быть использовано против народа под видом действий сотрудников милиции, служащих Внутренних войск и Национальной гвардии», - сказал собеседник агентства ОстроВ.