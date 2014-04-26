"Мэр" Славянска рассказал, что РФ постоянно помогает людьми
Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявляет о постоянной поддержке со стороны Российской Федерации человеческим ресурсом.
В интервью РБК-Украина на вопрос, ждут ли в Славянске какой-либо помощи от России, Пономарев ответил: "Во-первых, мы ждем помощи от наших братьев здесь, на территории Украины, и она поступает постоянно. К нам постоянно приезжают люди, поддерживающие нас".
Что касается помощи профессиональных военных РФ, в том числе поставок оружия, то, по словам самопровозглашенного мэра, оружие к ним не поступает.
Читайте такжеСамопровозглашенный мэр Славянска угрожает жителям города расстрелами - МВД
"У нас только люди поступают. Оружие к нам не поступает, оружие мы забираем сами. А продукты питания, медикаменты - это нам помогает местное население, бизнесмены", - отметил он.
Пономарев отметил, что они согласны быть федерацией в составе России, либо же федерацией на условиях полного взаимодействия с Российской Федерацией.
"Пускай это будет отдельным государством, но в составе Таможенного союза", - отметил он.