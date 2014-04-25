В Николаеве живой щит защищал мэрию от антиукраинского митинга

Сегодня, 25 апреля, антиукраинские митингующие пытались силой попасть к Николаевский городской совет, чтобы выдвинуть свои требования депутатам, сообщается в спецвыпуске ТСН, передает ТСН.ua.

От городских депутатов потребовали обращения к Верховной Раде по поводу русского языка, референдума, разоружения "Правого сектора" и главное - убрать из границ города блокпосты. Кому укрепления мешают - толпа объяснить не в состоянии.

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Пока пикетчики пытались проникнуть в мэрию, к зданию подошли активисты Народного ополчения: от штурма здание защищали живым щитом более сотни молодых мужчин.

"Мы просто охраняли порядок в нашем городе, чтобы не было такого, как в Луганске", - говорят самообороновцы и признаются, что такую атаку отражают уже во второй раз.

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Депутаты рассматривать предложенные сторонниками сепаратизма вопросы сегодня не стали. А снимать блокпосты не собираются, поскольку пропускные пункты создавали ради спокойствия в городе. Силовики их уберут, когда ситуация в стране стабилизируется.