Канада считает недопустимой российскую агрессию против Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил сегодня в Варшаве после переговоров с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.

"Мы глубоко обеспокоены постоянной агрессией и провокациями со стороны России в Украине, и мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Польшей и другими нашими союзниками для создания общего фронта в этом деле", - сказал он на пресс-конференции.

Читайте такжеРоссия выслала канадского дипломатаОн отметил, что последние действия россиян подтверждают их намерение продолжать дестабилизировать ситуацию на украинском востоке, отметив, что события происходят по такому же сценарию, как в захваченном в марте Крыму.

"Конечно, когда дошло до ситуации в Крыму, мы думали, что, возможно, на этом закончится, но теперь видим, что не закончилось, и поэтому время на открытость и искренность и на то, чтобы международное сообщество четко и ясно заявило, что является недопустимым, чтобы в 2014 году в Кремле сидел человек, который имеет желание перерисовывать карту Европы", - сказал министр.

Он также обратил внимание на то, что российская власть не только не выполняет достигнутых на прошлой неделе договоренностей о деескалации кризиса в Украине, но и обвиняет в нарушениях Запад.

Читайте такжеПосол России угрожает Канаде экономическими санкциями"Ни президент Путин, ни представители России не выполняют "женевских договоренностей" и одновременно, образно говоря, "переворачивают кота хвостом вперед" и обвиняют Запад в нестабильности, что, конечно, является абсолютной несерьезной аргументацией",- сказал Берд.