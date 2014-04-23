Пророссийских активистов, которые требуют референдума в Харькове, не пустили на сессию горсовета

Некоторые из самых активных пытались прорваться в помещение горсовета, но этому помешала охрана, передает Радио Свобода.

Координатор общественного движения «Юго-Восток» Юрий Апухтин рассказал, что целью сегодняшнего митинга в Харькове является требование к харьковским депутатам посодействовать в проведении референдума 11 мая в регионе и вынести на голосование вопрос о экономическую и культурную федерализацию Харьковской области, о статусе русского как второго государственного языка и об автономии юго-восточных областей.Читайте такжеВ Харькове из-за Антимайдана закрыты станции метро на площади Свободы

По словам Апухтина, общественные организации требуют проведения референдума на площадях и улицах Харькова, поскольку законодательных возможностей провести его в другом месте нет.

Недалеко от площади Конституции, где митингуют пророссийски настроенные активисты, митинг устроили люди с национальной символикой в руках. Они выступают за целостность страны.

Ситуация относительно спокойная, нарушений общественного порядка нет.

Харьковский городской совет сегодня на сессии планирует принять обращение к центральным органам власти по решению политической ситуации в стране.