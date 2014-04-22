Тимошенко должна отчитываться, а не обещать - Гриценко

Об этом на пресс-конференции в Луцке заявил кандидат в Президенты Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Все высшие должности в стране сейчас занимают представители партии «Батькивщина»: президент-спикер, премьер, секретарь СНБО, ключевые министры. Они управляют страной», - сказал он.

«Вместо того, чтобы пиариться и ездить на восток , создавать какие-то параллельные армии, Тимошенко должна была бы поставить в рамки свою команду, либо уйти», - подчеркнул Гриценко, подчеркнув, что это было бы честно.