Тимошенко должна отчитываться, а не обещать - Гриценко
14:10, 22 апреля 2014Политика
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Юлия Тимошенко как глава партии, которая сейчас у власти, должен отчитываться перед обществом, а не раздавать предвыборные обещания.
Все высшие должности в стране сейчас занимают представители партии «Батькивщина»
Об этом на пресс-конференции в Луцке заявил кандидат в Президенты Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.
«Все высшие должности в стране сейчас занимают представители партии «Батькивщина»: президент-спикер, премьер, секретарь СНБО, ключевые министры. Они управляют страной», - сказал он.
«Вместо того, чтобы пиариться и ездить на восток , создавать какие-то параллельные армии, Тимошенко должна была бы поставить в рамки свою команду, либо уйти», - подчеркнул Гриценко, подчеркнув, что это было бы честно.
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