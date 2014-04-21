СМИ: В Славянске сепаратисты похитили активистку Майдана

Об этом Украинской правде сообщили информированные источники - очевидцы событий.

По данным источников, сепаратисты обвиняют Крат в "пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута".

Журналистов привели к Ирме Крат, у которой был пакет на голове, и указав на нее, заявили, что у нее была "женская сотня" на Майдане, а в Славянск она приехала, чтобы вредить".

После этого Крат забрали в неизвестном направлении.

Как сообщила Крат в комментарии российскому телеканалу LifeNews, она приехала в Славянск как журналист, "освещать события".

"Меня задержали за то, что я якобы выступила против референдума. Но это домыслы. Я приехала в Славянск, чтобы рассказать беспристрастную правду", - отметила она.