СМИ: В Славянске сепаратисты похитили активистку Майдана
00:34, 21 апреля 2014Политика
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В Славянске сепаратисты захватили активистку Евромайдана, участницу "женской сотни Майдана" Ирму Крат.
Об этом Украинской правде сообщили информированные источники - очевидцы событий.
По данным источников, сепаратисты обвиняют Крат в "пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута".
Журналистов привели к Ирме Крат, у которой был пакет на голове, и указав на нее, заявили, что у нее была "женская сотня" на Майдане, а в Славянск она приехала, чтобы вредить".
После этого Крат забрали в неизвестном направлении.
Как сообщила Крат в комментарии российскому телеканалу LifeNews, она приехала в Славянск как журналист, "освещать события".
"Меня задержали за то, что я якобы выступила против референдума. Но это домыслы. Я приехала в Славянск, чтобы рассказать беспристрастную правду", - отметила она.
Ирму Крат похитили сепаратисты
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