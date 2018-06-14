Неделя в цифрах

1 офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Геннадий Биличенко был убит и похоронен на этой неделе. Он погиб во время подготовки к проведению антитеррористической операции в Славянске - расстрелян из автомобиля во время переговоров с местным населением. От полученных травм офицер умер на месте, несколько его коллег, имена которых не разглашаются, были ранены. Личности преступников, напавших на украинских офицеров, уже установлены. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту терроризма и убийства, преступники будут объявлены в международный розыск.

2 военнослужащих погибли на уходящей неделе по неосторожности - одного в аэропорту Донецка застрелил коллега, обстоятельства смерти второго – под Краматорском – Министерство обороны не разглашает. «Военнослужащий погиб в результате несчастного случая», - говорится в сообщении МО.

2 месяца домашнего ареста назначил харьковский суд 53-летней жительнице Чугуева Ольге Воржеиновой, которая била ногами уже избитого участника митинга за единую Украину в подземном переходе Харькова. Женщину опознали по видео и открыли по данному факту уголовное производство за злостное хулиганство с применением предметов для нанесения телесных повреждений.

3 боевиков, штурмовавших военную часть в Мариуполе, убиты, 13 - ранены, 63 - задержаны в результате спецоперации МВД. У всех изъято оружие, средства связи и телефоны российских операторов.

7 кораблей военно-морских сил Украины, среди которых, десантный корабль «Кировоград», корвет «Винница», плавучая база «Золотоноша» и другие, вышли из Севастопольской бухты и бухты Донузлав в Одессу, где теперь расположена база ВМС Украины. Из Крыма на материковую Украину также продолжается вывод другой военной техники, в частности, военных самолетов.

8 из 12 диверсий и беспорядков на Востоке Украины произошли с задействованием российского спецназа. Всего Службой безопасности Украины открыто 12 уголовных производств по фактам диверсий, сепаратизма, терроризма, государственной измены, в которых фигурируют 25 задержанных, в том числе, граждане России.

19,6% жителей Юго-Востока Украины все еще признают Виктора Януковича главой государства. В основном, это жители Луганской и Донецкой областей. В то же время, 69,8% украинцев из этих регионов считают, что Янукович утратил легитимность.

23 кадровых офицера Главного разведывательного управления России арестованы Службой безопасности Украины. Их документы и некоторые личные вещи СБУ уже продемонстрировала журналистам. Подробности следствия пока не разглашаются.

41 мешок с документами НАК «Нафтогаз Украины» были обнаружены в бункере под Белогородкой в Киевской области. Принадлежность документов к компании была указана соответствующими надписями. Мешки были опечатаны, проводятся следственные действия. На место события также приехал представитель НАК «Нафтогаз», который сообщил, что именно эти документы были похищены в компании еще в феврале.

69,7% жителей Юго-Востока Украины выступают против присоединения к России. Больше всего противников идеи отделения от Украины в Николаевской (85,4%), Херсонской (84,6%) и Днепропетровской (84,1%) областях. В Харьковской области таких граждан - 65,6%, в Донецкой - 52,2%, в Луганской - 51,9%. При этом 74,5% украинцев хотят видеть Украину и Россию независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами и без виз.

200 официальных наблюдателей буду освещать внеочередные президентские выборы в Украине. От четырех международных организаций представлены 189 человек, от двух иностранных государств – 11 человек.

3356 военнослужащих и членов их семей выведены из Крыма на материковую Украину. Из них 2871 военнослужащий, 11 работников, 474 члена семей военнослужащих, из них 147 детей.

10 000 долларов США обещает выплачивать местная власть Днепропетровской области за каждого переданного ей «зеленого человечка». Кроме того, Игорь Коломойский и его коллеги обещают за каждый возвращенный автомат вознаграждение в 1000 долларов США, за пулемет - 1500 долларов США, за гранатомет - 2000 долларов США.

12 000 россиян не пропустили в Украину с начала марта украинские пограничники. Усиленные меры охраны границы осуществляются ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ, МВД и военнослужащими ВСУ и направлены на выявления лиц, которые собираются принимать участие в дестабилизации обстановки в Украине, недопущение перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов.

1 800 000 гривен пытались провезти в Украину «курьеры» из России через железнодорожный пункт контроля «Мелитополь» для финансирования антиукраинских митингов в восточных областях. Парень и три девушки в возрасте от 25 до 30 лет, все - крымчане, следовали на материковую Украину поездом «Симферополь - Днепропетровск». Во время паспортного контроля данные пассажиры вели себя вызывающе и заявили, что следуют «на свадьбу в Хохляндию».

11 400 000 долларов США выделит Украине для проведения выборов президента госдепартамент США и программа помощи USAID. Данные средства пойдут на поддержку наблюдателей - как украинских, так и международных, создание прозрачной и эффективной организации выборов и другую деятельность.

12 050 000 гривен выиграл пока неизвестный украинец в «Украинской национальной лотерее». Победитель сделал минимальную ставку в 8 грн в режиме «авто» (режим, при котором компьютер генерирует случайную комбинацию чисел) на одном из черниговских терминалов. В результате, на счастливом билете оказались правильно угаданы все 6 номеров из 52. Теперь, после налоговых вычетов, на «руки» победитель получит около 10 000 000 гривен.

24 360 000 гривен залога нужно внести экс-ректору Национальной налоговой академии Украины Петру Мельнику в Апелляционный суд Киева для освобождения. В противном случае он останется под арестом до 26 апреля. Как известно, Мельник был задержан 27 июля 2013 года, был отправлен под домашний арест, из-под которого сбежал через неделю. 1 апреля 2014 года Мельник был задержан в столичном аэропорту «Борисполь», куда прилетел из Лондона.

98 600 000 гривен перечислили украинцы на нужды армии за один месяц. От юридических и физических лиц в рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Минобороны поступило свыше 98,6 млн гривен. В частности, с помощью звонков на номер 565 перечислено 23 млн. 960 тысяч гривен. Полученные от граждан средства в Минобороны обещают использовать на материально-технические потребности армии. Так, на сумму около 60 млн гривен планируется приобрести бронежилеты, спальные мешки, карематы, маскировочные сетки и средства связи.