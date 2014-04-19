Почти 70% жителей Юга и Востока категорически против присоединения к России

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу ZN.UA, сообщает ТСН.

Согласно данным, 69,7% респондентов в целом по региону против таких изменений. В то же время 15,4% жителей хотят присоединиться к России, 12,5% - затрудняются с ответом. Больше всего противников идеи отделения области и присоединения к России - в Николаевской области (85,4%), Херсонской (84,6%) и Днепропетровской (84,1%). Читайте также43% жителей Юго-Востока считают присоединение Крыма к РФ результатом свободных выборов

В Харьковской области таких респондентов - 65,6%, в Донецкой - 52,2%, в Луганской - 51,9%. Относительно поддержки идеи присоединения своей области к России больше всего "за" среди опрошенных в Луганской (30,3%), Донецкой (27,5%) и Харьковской (16,1%) областях, меньше всего - в Херсонской (3,5%).

В то же время, по мнению респондентов, Россия привлекает жителей юго-востока стабильностью экономической ситуации, высокими зарплатами и пенсиями, стабильностью власти. Больше всего таковых в Донецкой области (41,8%, 39,6% и 37,9% соответственно), Луганской (34,7%, 30,3% и 24,8%). На вопрос, какими бы хотели видеть отношения Украины и России, респонденты отвечали так: 74,5% хотят видеть Украину и Россию независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами и без виз.