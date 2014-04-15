Ректора-беглеца Мельника могут отпустить под залог в более чем 24 миллиона гривень
Апелляционный суд уменьшил Мельнику срок ареста и оставил возможность его избежать в случае внесения залогов в более чем 24 млн. грн.
Апелляционный суд Киева уменьшил на месяц избранный судом первой инстанции срок ареста экс-ректору Национальной налоговой академии Украины Петру Мельнику и оставил возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения залога в сумме 24 млн 360 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия Апелляционного суда Киева под председательством судьи Марии Приндюк.
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Таким образом, Мельник будет находиться под стражей в случае невнесения им или другого лица указанной суммы залога до 26 апреля.
В то же время, по решению суда, в случае внесения залога Мельник должен быть освобожден из-под стражи и должен не выезжать за пределы населенного пункта, где он живет, отдать на сохранение правоохранительным органам свой загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выезжать за пределы Украины, являться к следователю по первому вызову.
Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.
1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.
9 августа стало известно, что Мельник убежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.
14 августа он был объявлен в международный розыск.
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1 апреля 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Facebook, что Мельник был задержан в столичном аэропорту «Борисполь», куда он прилетел из Лондона.
2 апреля Печерский районный суд Киева избрал Мельнику срок ареста до 30 мая, предоставив ему возможность быть освобожденным из-под стражи в случае внесения вышеуказанной суммы залога.