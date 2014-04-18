На время Пасхи СБУ приостанавливает антитеррористическую операцию
18:04, 18 апреля 2014Политика
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Служба безопасности приостанавливает активную фазу антитеррористической операции в связи с Пасхальными праздниками и договоренностями высокопоставленных чиновников в Женеве.
СБУ приостанавливают антитеррористическую операцию / gazeta.lviv.ua
Об этом сообщила спикер СБУ Марина Остапенко. По ее словам, операция продолжится.
"Антитеррористическая операция продолжается. Сколько она продлится - зависит от того, уйдут ли с нашей территории террористы. Но в связи с Пасхальными праздниками и женевскими договоренностями она не является в активной фазе", - заявила Остапенко, добавив, что штаб антитеррористической операции продолжает работу.
Ее слова передает УП.
"Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить периметр безопасности вокруг вооруженных сепаратистов с целью избежания жертв среди мирного населения", - подчеркнула она.
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