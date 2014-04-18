На время Пасхи СБУ приостанавливает антитеррористическую операцию

Об этом сообщила спикер СБУ Марина Остапенко. По ее словам, операция продолжится.

"Антитеррористическая операция продолжается. Сколько она продлится - зависит от того, уйдут ли с нашей территории террористы. Но в связи с Пасхальными праздниками и женевскими договоренностями она не является в активной фазе", - заявила Остапенко, добавив, что штаб антитеррористической операции продолжает работу.

Ее слова передает УП.

"Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить периметр безопасности вокруг вооруженных сепаратистов с целью избежания жертв среди мирного населения", - подчеркнула она.