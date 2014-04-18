В Краматорске снова стреляли

Обстрел происходит со стороны села Сергеевка, сообщает местное издание Краматорск.інфо.

Местные жители говорят, что в селе появились люди в военной форме. Вероятно - это десантники , которые участвуют в антитеррористической операции ВС Украины.

Читайте такжеВ Краматорске украинские военные сдали сепаратистам оружие - СМИКак сообщил один из участников форума Kramatorsk.INFO, который также имеет информацию о происходящих в Сергеевке событиях, в районе боя уже есть один труп. Эта информация пока официально не подтверждается.

Горит сепаратистский блокпост. В небе над Краматорском снова кружат военные вертолеты.

Как стало известно позже - стрельба подтвердилась.

"Как оказалось, в поселке Сергеевка, который расположен в 17 км от Краматорска, действительно стреляли. Украинские силовики обстреляли блокпост. Со стороны сторонников Донецкой народной республики есть раненные", - сообщает портал Новости Краматорска.

После 10 часов вечера ситуация в поселке стабилизировалась.Украинские силовики отбыли в воинскую часть, а бронетехнику отбуксировали.

По одной из версий происходящее - антитеррористическая операция. Она проводилась для того, чтобы освободить дорогу военной технике, которая в скором времени отправится в Славянск для проведения следующего этапа операции.