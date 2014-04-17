Порошенко назвал три шага, которые должна сделать Россия для деэскалации конфликта

Об этом он заявил сегодня, находясь в Страсбурге, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

«Первое - нужно отозвать управляемые внешними силами диверсантов, которые координируют действия экстремистов и сепаратистов на востоке Украины и действия которых приводят к человеческим потерям и ставят под большую угрозу жизнь местных людей. Второе - отвести российские войска от украинских границ, что будет способствовать снижению напряжения в регионе. Третье – отменить разрешение Совета Федерации, Верхней палаты российского парламента, на применение военных сил РФ в Украине», - отметил он.

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По словам Порошенко, принятие этих трех чрезвычайно важных решений позволит «наработать конкретные шаги, которые будут способствовать стабилизации ситуации, позволят снизить напряжение не только на украинско-российской границе, но и во всем регионе и всей Европе».

Также Порошенко положительно оценил принятие и содержание сегодняшней резолюции Европейского парламента в отношении Украины.

«Резолюция требует введения третьей волны санкций против РФ, что чрезвычайно важно во время, когда под сомнение поставлена результативность переговоров в Женеве. Резолюция абсолютно жестко требует консолидации всех усилий для поддержки Украины в сфере безопасности. Жесткий характер резолюции Европейского парламента и тот факт, что здесь было уделено столько внимания Украине, свидетельствует о чрезвычайной важности нашей страны в широком общеевропейском контексте безопасности», - отметил он.

Также, по данным пресс-службы, в беседах с европейскими политиками в Страсбурге Порошенкопоставил «очень принципиальный вопрос о безвизовом режиме». По его словам, «после демонстрации значительного прогресса со стороны Украины, Европейский Союз активнее поддерживает нас в этом направлении».