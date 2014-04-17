Порошенко назвал три шага, которые должна сделать Россия для деэскалации конфликта
Народный депутат, кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко назвал три шага, которые должна сделать Россия для деэскалации конфликта.
Об этом он заявил сегодня, находясь в Страсбурге, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.
«Первое - нужно отозвать управляемые внешними силами диверсантов, которые координируют действия экстремистов и сепаратистов на востоке Украины и действия которых приводят к человеческим потерям и ставят под большую угрозу жизнь местных людей. Второе - отвести российские войска от украинских границ, что будет способствовать снижению напряжения в регионе. Третье – отменить разрешение Совета Федерации, Верхней палаты российского парламента, на применение военных сил РФ в Украине», - отметил он.
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По словам Порошенко, принятие этих трех чрезвычайно важных решений позволит «наработать конкретные шаги, которые будут способствовать стабилизации ситуации, позволят снизить напряжение не только на украинско-российской границе, но и во всем регионе и всей Европе».
Также Порошенко положительно оценил принятие и содержание сегодняшней резолюции Европейского парламента в отношении Украины.
«Резолюция требует введения третьей волны санкций против РФ, что чрезвычайно важно во время, когда под сомнение поставлена результативность переговоров в Женеве. Резолюция абсолютно жестко требует консолидации всех усилий для поддержки Украины в сфере безопасности. Жесткий характер резолюции Европейского парламента и тот факт, что здесь было уделено столько внимания Украине, свидетельствует о чрезвычайной важности нашей страны в широком общеевропейском контексте безопасности», - отметил он.
Также, по данным пресс-службы, в беседах с европейскими политиками в Страсбурге Порошенкопоставил «очень принципиальный вопрос о безвизовом режиме». По его словам, «после демонстрации значительного прогресса со стороны Украины, Европейский Союз активнее поддерживает нас в этом направлении».