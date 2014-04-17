Турчинов подписал закон об усилении обеспечения вооруженных сил

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 8 апреля.

Законом внесены изменения в законы Украины "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О гуманитарной помощи", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Изменениями предусмотрено разрешить финансирование национальной обороны государства, Вооруженных сил, мобилизационной подготовки и мер по мобилизации дополнительно за счет благотворительных пожертвований физических и юридических лиц в порядке, определенном Кабинетом министров.

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В объяснительной записке отмечается, что финансовое обеспечение военной отрасли страны крайне неудовлетворительное, что привело к резкому обострению кризисного состояния обороноспособности государства и боеспособности Вооруженных сил Украины. Самым слабым местом остается проблема военно-технической модернизации и переоснащения Вооруженных сил новейшими и перспективными образцами вооружений. Более 20 лет находится в эксплуатации свыше 80% вооружений и военной техники Вооруженных сил. Общий объем вооружений, требующих замены, достигает свыше 50%. Только 30% приходится на относительно современные образцы, но они по своим характеристикам все же уступают лучшим мировым системам вооружений. Морально устарели или исчерпали свой эксплуатационный ресурс 80% вооружений ракетной артиллерии, около 60% военно-воздушных сил, 70% средств радиоэлектронной борьбы и 50% противотанковых вооружений Украины.

По оценкам западных экспертов, боевой потенциал Вооруженных сил Украины ежегодно снижается почти на 9% и сейчас составляет едва более 20% от уровня 1992 г.