В Краматорске украинские военные сдали сепаратистам оружие - СМИ



Сегодня на протяжении дня их блокировали местные жители. На момент окончания конфликта около бронемашин оставалось несколько сотен человек. В процессе переговоров участвовало руководство 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады сухопутных войск Украины, с другой - так называемые "зеленые человечки". На униформе у них были закреплены георгиевские ленты. Эти люди были в масках и с оружием, сообщает Радио Свобода.

В результате переговоров военных выпустили из окружения, но они отдали затворы и бойки от автоматов, без которых оружие не сможет выстрелить. По словам самих солдат, они возвращаются в Днепропетровск.

Также военные заверили, что за время блокировки стычек с местными жителями не было. Более того, люди приносили им пищу, консервы и питьевую воду.

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"Поступил приказ, что мы должны переехать из пункта "А" в пункт "Б", куда именно, я не знаю. Гражданские жители к нам относятся нормально. Люди просто стоят и не пускают нас дальше. Говорят, чтобы мы возвращались обратно в бригаду", - рассказал один из военных Алексей Митков.

Блокировщики тоже говорят, что военные ведут себя толерантно, а остановили их, потому что не хотят, чтобы у их домов стреляли.

"Мы собрались, чтобы остановить эту технику. Нас это не устраивает. Нам не нужна гражданская война. Эти ребята - наши, как они будут в нас стрелять?" - говорит местная жительница Алла.

Безоружными оставили не всех военных, на каждой бронемашине один солдат сохранил автомат в боевой готовности.

Сегодня днем на Донетчине в Краматорске российские диверсионно-террористические группы и местные экстремисты захватили несколько единиц бронетехники Вооруженных сил Украины.