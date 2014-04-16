Федерализация Украины невозможна - эксперт

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Толстов отметил, что Украина имеет высокий уровень централизации власти, и высказал мнение, что "федерализация пока невозможна". "Если Львов, Киев и Днепропетровск ее не поддерживают, то практически и говорить не о чем", - сказал он.

Эксперт также отметил, что три области не могут принимать решения относительно федеративного статуса. "Они могли бы претендовать на автономию, но на автономию Украина после утраты Крыма уже не пойдет", - сказал Толстов.

В то же время, политолог высказал мнение, что "децентрализация хуже тем, что центральные органы власти могут ее в любой момент пересмотреть, отредактировать и так далее". "Кроме того, непонятно содержание децентрализации", - сказал эксперт.

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В свою очередь, эксперт по вопросам территориальной организации власти, экс-депутат Юрий Ганущак подчеркнул, что федерализация и децентрализация - несовместные вещи.

В частности, он отметил, что нельзя реально говорить о том, что "федерализм означает действительно передачу полномочий и будет все хорошо внизу - это все утопия".

"Федерализм - это законсервирование на определенной территории, которая имеет амбиции быть независимым государством и хочет диктовать свою волю центру, например, с правого берега, - это и является основным требованием России. То есть, регионы должны иметь право вето в парламенте - вот чего они хотят", - сказал Ганущак.

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В то же время, отметил он, "децентрализация - построение страны, где базовый уровень является основным, тот уровень, который не имеет амбиций быть страной".