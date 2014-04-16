Российская пропаганда более агрессивна, чем во времена "холодной войны" - Фюле

Комиссар ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле обвиняет России в том, что ее пропаганда на фоне украинского кризиса более агрессивна, чем пропаганда СССР во времена "холодной войны".

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Фюле заявил в конце дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, которые имели название: "Российское давление на страны "Восточного партнерства" и в частности дестабилизация Восточной Украины".

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"Российская пропаганда более агрессивна, чем во времена "холодной войны". И она также сейчас более опасна. Потому что она больше не сдерживается "железным занавесом", который существовал во время "холодной войны". И не сдерживаются эффекты и последствия этой пропаганды. Мы нуждаемся в более объективной информации", - сказал Фюле евродепутатам.

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"Дезинформация, пропаганда и провокация ненависти - против них нужно принять контрмеры. И мы должны также быть сильными и четкими на основе наших ценностей и принципов и быть решительными в их защите", - сказал комиссар ЕС.