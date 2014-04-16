Сепаратисты заявляют, что мэр Донецка обещает содействовать проведению референдума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня в Донецкой горсовете заявил командир Донецкого отделения «Оплота» Александр Захарченко.

По его словам, активисты «Оплота», находящиеся сейчас в Донецком горсовете, провели переговоры с членами горисполкома, которые пообещали оказать помощь в проведении референдума о самоопределении Донецкой области 11 мая.Читайте такжеВ "Оплоте" заявляют, что собираются продолжить захват горсоветов в Донецкой области

«Лично мэр сказал, что все, что от него зависит, он постарается сделать», - сказал Захарченко.

Он добавил, что с депутатами городского совета «Оплот» проведет отдельные переговоры.

«Будем разговаривать с каждым в отдельности, будем слушать каждого. Но давления никакого не будет», - ответил Захарченко.

На вопрос журналистов, как члены исполкома и депутаты отреагируют на предложение «Оплота», Захарченко ответил: «В душе они сами хотят референдума».Читайте такжеВ захваченном Донецком горсовете началось заседание исполкома - СМИ

Напомним, утром сегодня, 16 апреля, вооруженные люди захватили Донецкий горсовет, требуют назначения местного референдума на 11 мая.

По словам руководителя пресс-службы донецкого горсовета, в здание зашли вооруженные люди в масках, более 30 человек, которые расположились на всех этажах. Захватчики сказали, что представляют общественную организацию «Оплот» и выдвинули свои требования. Среди них - проведение местного референдума 11 мая, но для этого они требуют, чтобы Верховная Рада приняла соответствующие законы для того, чтобы местный референдум был легитимным.