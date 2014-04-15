Рада назначила Полторака командующим Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 283 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Решение удалось принять лишь по результатам третьего голосования, поскольку во время первого голосования «за» проголосовали 216 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН), во время второго голосования 223 депутата и только во время третьего голосования кандидатура Полторака набрала 235 голосов.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля Полторак был назначен начальником Главного управления - командующим Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Парламент 13 марта принял закон “О Национальной гвардии Украины”. Законом предусмотрено, что командующий Национальной гвардии назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.

И.о. президента Александр Турчинов 19 марта зарегистрировал в ВР проект постановления, которым предлагал назначить Полторака командующим Национальной гвардии.

1 апреля Верховная Рада не поддержала проект постановления о назначении Полторака на должность командующего Нацгвардии.