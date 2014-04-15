Рада назначила Полторака командующим Нацгвардии
Верховная Рада Украины поддержала постановление “О назначении Степана Полтарака на должность командующего Национальной гвардии Украины”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 283 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Решение удалось принять лишь по результатам третьего голосования, поскольку во время первого голосования «за» проголосовали 216 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН), во время второго голосования 223 депутата и только во время третьего голосования кандидатура Полторака набрала 235 голосов.
Читайте такжеПервый батальон Национальной гвардии принес присягу
Как сообщал УНИАН, 28 февраля Полторак был назначен начальником Главного управления - командующим Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.
Парламент 13 марта принял закон “О Национальной гвардии Украины”. Законом предусмотрено, что командующий Национальной гвардии назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.
И.о. президента Александр Турчинов 19 марта зарегистрировал в ВР проект постановления, которым предлагал назначить Полторака командующим Национальной гвардии.
1 апреля Верховная Рада не поддержала проект постановления о назначении Полторака на должность командующего Нацгвардии.