В Донецке под «Русский марш» сепаратисты сняли с ОГА герб Украины

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем под звуки песни «Русский марш», которая транслировалась через большие колонки, с фасада здания облгосадминистрации пророссийскими митингующими в черных балаклавах и штатской одежде, при этом один человек был в военной форме, был снят и сброшен на землю герб Украины. Массивный герб, размером около двух метров был снят с помощью тросов.

За этим действом возле захваченного здания ОГА наблюдало небольшое количество пророссийских митингующих, которые встретили падение государственного герба ликованием.

Читайте такжеСепаратисты ночью захватили и разграбили машины с детским питанием в Донецке - губернатор

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля пророссийские митингующие, которые захватили здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

12-13 апреля, вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения в других городах на востоке Украины и захватывать административные здания.

Читайте такжеНеизвестные расстреляли российский блокпост в Донецкой области - Оробец

14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".

СНБО решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины.