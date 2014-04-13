Православные христиане празднуют сегодня Вербное воскресенье

Во всех церквях проходят праздничные службы.

Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос за несколько дней до своих крестных страданий въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Это дерево издревле в почете среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и обладает целебными свойствами.

Сегодня во всех церквях проходит торжественный обряд освящения ветвей вербы. Считается, что они при этом получают магические свойства.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: ”Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха”.