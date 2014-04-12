Депутатам, которые занимаются делом Музычко, не дают нужных документов - СМИ

В связи с этим ВСК на своем заседании решила уточнить у экспертов юридического управления парламента статус своих полномочий, пишет Украинская правда.

"Этот вопрос возник в связи с тем, что нам никто на сегодняшний день не предоставил нормальных материалов в связи с тем, казалось бы, что у нас нет соответствующих полномочий. Мы проверим, есть ли такие полномочия", - пояснил глава ВСК, внефракционный депутат Юрий Деревянко, цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем, Комиссия решила пригласить на следующее заседание народного депутата "Батькивщины" Геннадия Москаля. В ВСК напомнили, что именно на основании запроса нардепа и было возбуждено уголовное дело по Музычко.

Комиссия хочет заслушать депутата, чтобы выяснить источник происхождения приведенной в запросе информации.

Читайте такжеСостоялось заседание комиссии по расследованию гибели Сашка Билого

Кроме этого ВСК решила обратиться в Генпрокуратуру, чтобы ведомство сообщило, какие экспертизы были назначены, и предоставило соответствующие результаты экспертизы.

Также ВСК хочет получить от Генпрокуратуры разъяснения относительно того, были ли привлечены в качестве доказательств майка, одежда и другие вещи Музычко.

ВСК обратилась и в Министерство внутренних дел для того, чтобы ведомство предоставило информацию о том, были ли спецназовцы "Сокола", которые принимали участие в спецоперации по задержанию Александра Музычко, участниками событий на Майдане - в частности, на улице Институтской и Грушевского.

Среди других решений Комиссии следует также выделить приглашение на следующее заседание, которое пройдет 22 апреля, первого заместителя главы МВД Владимира Евдокимова.

Также на следующем заседании с отчетом о результатах расследования обстоятельств гибели Александра Музычко должен выступить и и. о. Генпрокурора Олег Махницкий.

Как известно, член Правого сектора Александр Музычко, известный как Сашко Билый, был убит в ночь с понедельника на вторник на Ровенщине.

В милиции утверждают, что Музычко был членом ОПГ и находился в розыске Сначала силовики заявили, его смертельно ранили во время задержания, поскольку он открыл огонь в сторону бойцов спецподразделения Сокол, которые пытались его задержать.

Затем в МВД утверждали, что Музычко застрелился сам.

Местные активисты Правого сектора, однако, заявили, что милиция лжет, и уже пообещали отомстить главе МВД Арсену Авакову.

Кроме того, в Правом секторе отрицают информацию о том, что Билый сам себе нанес смертельные ранения.

МВД заявило, что готово допустить уполномоченного представителяот общественности к оценке результатов расследования убийства Музычко.