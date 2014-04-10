Донецкие сепаратисты объявили о создании вооруженного формирования

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции Денис Пушилин - лидер группы сепаратистов, передает ИТАР-ТАСС.

"С сегодняшнего дня мы объявляем о создании в ДНР (Донецкая "республика" - ред.) народной армии и начинаем ее формирование", - подчеркнул он. По его словам, командующим этой армии будет назначен Игорь Какидзянов.

Читайте такжеДесятки сепаратистов с битами заблокировали колонну военных под Донецком Пушилин уточнил, что армия необходима "для защиты народа ДНР и территориальной целостности республики". Какидзянов в свою очередь сообщил, что в дальнейшем "будет проводиться регистрация, соответствующее обеспечение, постановка на учет армейцев".

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