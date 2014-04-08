Депутаты отказались продлить срок подготовки изменений в Конституцию

Продолжение: Рада все же поддержала предложение продлить срок подготовки изменений в Конституцию

Парламент не поддержал проект постановления “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины “Об образовании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 214 (при необходимых 226) из 244 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Проектом постановления предусматривалось перенести с 15 апреля 2014 года на 15 мая 2014 года срок подготовки комиссией законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что парламент завтра вернется к рассмотрению данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины Руслан Князевич зарегистрировал в парламенте проект постановления, которым предложил на 15 мая перенести сроки представления законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

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В тот же день Турчинов заявил, что до 15 апреля ВСК уже должна была разработать проект, «но, к величайшему сожалению, это вопрос очень сложный, здесь спешно его развязать невозможно, здесь нужен баланс позиций, мнений, инициатив и главное - баланс не только в Верховной Раде, но вокруг этих предложений должно консолидироваться все украинское общество. И это принципиально важно».

По его словам, именно поэтому конституционная комиссия просит принять проект постановления о перенесении срока внесения законопроекта относительно изменений в Конституцию с 15 апреля на 15 мая.