Рада все же поддержала предложение продлить срок подготовки изменений в Конституцию

Парламент поддержал постановление “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины “Об образовании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 251 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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Постановлением предусмотрено перенести с 15 апреля 2014 года на 15 мая 2014 года срок подготовки комиссией законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Ранее сегодня ВР не поддержала это постановление.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины Руслан Князевич зарегистрировал в парламенте проект постановления, которым предложил на 15 мая перенести сроки представления законопроекта относительно внесения изменений в Конституцию.

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В тот же день Турчинов заявил, что до 15 апреля ВСК уже должна была разработать проект, «но, к величайшему сожалению, это вопрос очень сложный, здесь спешно его решить невозможно, здесь нужен баланс позиций, взглядов, инициатив и главное - баланс не только в Верховной Раде, но вокруг этих предложений должно консолидироваться все украинское общество. И это принципиально важно».

По его словам, именно поэтому конституционная комиссия просит принять проект постановления о перенесении срока внесения законопроекта относительно изменений в Конституцию с 15 апреля на 15 мая.