Украинцы не хотят федерализации - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой Рейтинг по заказу Международного республиканского института, передает Украинская правда.

Так, по результатам опроса, 64% украинцев убеждены, что Украина должна оставаться унитарным государством в его нынешнем виде.

Вместе с тем 14% считают, что Украина должна принять федеративную форму управления, 10% - что Украина должна оставаться унитарным государством без Крыма в своем составе.

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По мнению 1% опрошенных Украина должна быть разделена на несколько частей, а 10% не смогли или не захотели отвечать.

При этом количество сторонников единой Украины преобладает даже в юго-восточных областях - в южной части страны в унитарное форму 44% (против 22%), в восточной части за федерализм - 45%, против 26%.

В западных и центральных регионах идею практически никто не поддерживает - 3% в западных областях и 6 % в центральных.

Опрос проводился во всех регионах Украины (в том числе и в Крыму) с 14 до 26 марта 2014 года, опрошено 1200 граждан Украины старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,8 %.