В Мариуполе сепаратисты пытались захватить прокуратуру

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Мариуполя, сегодня около 14.30 «Грубо нарушая общественный порядок, митингующие ворвались в здание прокуратуры и требовали встречи с руководством ведомства относительно задержания накануне самопровозглашенного мэра города. При этом четко сформулировать свои требования не смогли», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове активисты Евромайдана и сепаратисты одновременно пикетировали генконсульство РФПо данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 294 Уголовного Кодекса Украины (массовые беспорядки). Для расследования создана оперативная группа следственных и процессуальных руководителей, составлен план первоочередных следственных действий.

Событие фиксировалось на видео. На данный момент происходит идентификация участников событий, сообщили в прокуратуре.

В настоящее время здание прокуратуры Мариуполя уже освобождено и работа возобновилась. Следствие продолжается.