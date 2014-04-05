В Каневе часть улицы Ленина переименовали в Героев Небесной сотни

14:57, 05 апреля 2014
Политика
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В городе Канев Черкасской области на этой неделе на заседании сессии Каневского горсовета депутаты приняли решение о переименовании улицы Ленина на улицу Героев Небесной Сотни.

В Каневе появилась улица Небесной сотни

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Каневского горсовета, депутаты рассмотрели обращение жителей города по переименованию улицы.

Читайте такжеВ Киеве освящена часовня в честь героев Небесной сотниВо время обсуждения поступило предложение переименовать не всю улицу Ленина, которая является самой длинной улицей в Каневе, а лишь ее часть. Именно это предложение единогласно поддержали присутствующие на заседании 26 депутатов Каневского горсовета.

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