В Каневе часть улицы Ленина переименовали в Героев Небесной сотни
14:57, 05 апреля 2014Политика
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В городе Канев Черкасской области на этой неделе на заседании сессии Каневского горсовета депутаты приняли решение о переименовании улицы Ленина на улицу Героев Небесной Сотни.
В Каневе появилась улица Небесной сотни
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Каневского горсовета, депутаты рассмотрели обращение жителей города по переименованию улицы.
Читайте такжеВ Киеве освящена часовня в честь героев Небесной сотниВо время обсуждения поступило предложение переименовать не всю улицу Ленина, которая является самой длинной улицей в Каневе, а лишь ее часть. Именно это предложение единогласно поддержали присутствующие на заседании 26 депутатов Каневского горсовета.
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