Крымские сепаратисты передали собственность украинских спецслужб ФСБ России

12:30, 04 апреля 2014
Политика
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Имущество СБУ, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы защиты информации в Крыму передали ФСБ России.

СБУ

Федеральной службе безопасности РФ бессрочно передано в пользование имущество украинских разведывательных и контрразведывательных структур, находящееся на территории Крыма. Соответствующие поправки к предыдущим постановлениям нелегитимного Государственного совета Крыма были приняты сегодня на внеочередном заседании парламента, сообщает Крыминформ.

"Установить, что имущество Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы защиты информации в Автономной Республике Крым, территориально расположенное в Республике Крым, является собственностью Республики Крым", - говорится в документе.

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Согласно поправкам, внесенным на рассмотрение парламента депутатом Госсовета Людмилой Лубиной, вышеназванное имущество закреплено за Федеральной службой безопасности РФ "на праве оперативного управления (постоянного, бессрочного пользования)".

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