В Крыму российский "Тигр" врезался в троллейбус: есть пострадавшие

03:13, 04 апреля 2014
Политика
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На трассе Симферополь-Ялта возле села Перевальное произошло ДТП: в троллейбус, который стоял, врезался российский военный бронеавтомобиль "Тигр".

Об этом сообщили очевидцы, которые проезжали мимо, сообщает Центр журналистских расследований.

По словам очевидцев, пострадавшие есть и среди пассажиров троллейбуса, и среди экипажа "Тигра".

Точное количество пострадавших и степень травм выяснить не удалось.

В ГАИ Крыма происшествие не комментируют, переадресовывая в МВД Крыма. Там ситуацию также не комментируют.

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