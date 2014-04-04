В Крыму российский "Тигр" врезался в троллейбус: есть пострадавшие
03:13, 04 апреля 2014Политика
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На трассе Симферополь-Ялта возле села Перевальное произошло ДТП: в троллейбус, который стоял, врезался российский военный бронеавтомобиль "Тигр".
Точное количество пострадавших и степень травм выяснить не удалось
Об этом сообщили очевидцы, которые проезжали мимо, сообщает Центр журналистских расследований.
По словам очевидцев, пострадавшие есть и среди пассажиров троллейбуса, и среди экипажа "Тигра".
Точное количество пострадавших и степень травм выяснить не удалось.
В ГАИ Крыма происшествие не комментируют, переадресовывая в МВД Крыма. Там ситуацию также не комментируют.
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