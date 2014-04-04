В Крыму российский "Тигр" врезался в троллейбус: есть пострадавшие

Об этом сообщили очевидцы, которые проезжали мимо, сообщает Центр журналистских расследований.

По словам очевидцев, пострадавшие есть и среди пассажиров троллейбуса, и среди экипажа "Тигра".

Точное количество пострадавших и степень травм выяснить не удалось.

В ГАИ Крыма происшествие не комментируют, переадресовывая в МВД Крыма. Там ситуацию также не комментируют.