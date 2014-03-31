Эксперты считают решение Кличко идти в мэры Киева правильным

«Не вижу ничего сенсационного в том, что Кличко решил поддержать Порошенко на должность президента, а сам баллотируется в мэры Киева. Если проследить позицию Кличко, то он всегда последовательно выступал за выдвижение единого кандидата от демократических сил. А то, что этим кандидатом оказался не он – так это еще больше добавляет уважения к Виталию. Потому что легко говорить о едином кандидате имея самый высокий рейтинг, или рейтинг, который не дает шансов выиграть гонку. Но сложно говорить об этом, имея второй рейтинг и перспективы выхода во второй тур. В истории независимой Украины это первый случай», - сказал Евгений Черненко.

«Что касается Киева, то это также логичный и правильный ход Кличко. Он был и остается самым популярным и уважаемым политиком в столице. Практически вне конкуренции. Кличко и его команда почти десять лет, прежде чем выйти на общеукраинский уровень, работали по Киеву. Причем работали эффективно – иначе киевляне не демонстрировали бы такой высокий уровень доверия к Кличко, который есть сегодня. Команда Кличко полностью в курсе ситуации в столице, знает все проблемы и вызовы, готова включиться в работу уже не как оппозиция, а как власть. Поэтому, пусть работают – сегодня не только Украину, но и Киев нужно поднимать», - сказал Черненко.

Напомним, на состоявшемся 29 марта съезде партии УДАР лидер партии Виталий Кличко объявил о решении баллотироваться на должность мэра Киева. При этом Кличко, имеющий на данный момент второй президентский рейтинг, поддержит Петра Порошенко, являющегося лидером президентской гонки. В свою очередь Порошенко заявил о поддержке Виталия Кличко на выборах мэра столицы.