Аваков сообщил о первых задержанных, причастных к массовым убийствам на Майдане

Об этом Аваков заявил на своей странице в Facebook.

"В четверг, полагаю, будем иметь возможность с Генпрокурором и главой СБУ предоставить промежуточный отчет о расследовании дела о массовых убийствах. Покажем и расскажем то, что не повредит процессу дальнейшего следствия. В том числе - откроем информацию и о задержанных подозреваемых", - заявил Аваков.

По его словам, задержанные – "как из состава правоохранительных органов, так и из состава организованных криминальных банд".

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Также Аваков упомянул о деле Сергея Курченко.

"Изъятые МВД нефтепродукты в рамках расследования махинаций компаний, которые связывают с Курченко: процесс следствия и обнаружения активов - бензин, солярка, мазут, нефть - идет вглубь. В рамках дела нефтепродуктов по всей стране изъято под 100 тыс. тонн. И судя по всему, еще далеко не финиш", - отметил глава МВД.

По его словам, МВД намерено ко 2 апреля подготовить проект постановления Кабинета министров, которым предлагается "продать все изъятое – пустить бензин в работу, а арест уже обратить на вырученные деньги, размещенные в Нацбанке".

"Потом на основании этого обратимся в суд – и сможем отдать бензин в "народное хозяйство", - отметил Аваков.

Также он сообщил, что в рамках этого же дела "зафиксировали схему передачу Одесского НПЗ от компании Курченко в пользу одного из российских банков".

"Приступаем к изобличению мошенничества в рамках формальной процедуры, с тем, чтобы вернуть собственность завода в Украину", - заявил Аваков.

При этом он заверил, что "в ближайшие 2 дня завершится служебное расследование по инциденту при задержании и гибели Александра Музычко (Саши Белого).

"Все материалы и выводы будут полностью доступны и опубликованы. В рамках установленной законом процедуры, свою проверку проводит Генпрокуратура", - заявил глава МВД.