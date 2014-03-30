ГПУ продолжит расследование объективно и беспристрастно - Махницкий

Об этом заявил сегодня в.о. Генпрокурора Олег Махницкий, комментируя решение Голосеевского районного суда Киева об избрании меры пресечения для председателя наблюдательного совета Брокбизнесбанка Дениса Бугая.

«Политическая деятельность любого гражданина Украины не может никоим образом становиться отягчающих или облегчающим обстоятельством в ходе досудебного расследования», - подчеркнул Махницкий.

Накануне районный суд Киева избрал меру пресечения - содержание под стражей (57 суток ареста) или залог в 140 млн грн - для Бугая как одного из участников раскрытой масштабной преступной организации.

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«Между тем, адвокаты задержанного апеллировали в суд, аргументируя его якобы активным участием в общественно - правовом сопровождении, который предоставлялся зимой мирным протестующим во время гражданского конфликта на Майдане», - отметили ГПУ.

В ведомстве добавили, что «Махницкий выразил сомнение в объективности такого подхода, поскольку в свое время возглавлял известную группу юристов -волонтеров, но не припоминает среди присутствующих на Майдане коллег - правоведов Бугая. К тому же, как напомнил глава ГПУ , участие в общественной деятельности никак не влияет и не повлияет на объективный ход расследования».

Как сообщал УНИАН, во время пресс - конференции 24 марта Махницкий сообщил, что гражданин Бугай был задержан по подозрению в участии в финансовых махинациях и хищении государственных средств в особо крупных размерах по схемам харьковского бизнесмена, главы группы компаний Ветеко Сергея Курченко, которого связывают с ближайшим окружением экс -президента Украины Виктора Януковича. Сделки нанесли значительный ущерб различным отраслям экономики Украины - только установленная сумма ущерба составила более 1 млрд грн.

В состав вышеуказанной организации входило около 20 человек, в том числе бывшие руководители ряда министерств - Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Министерства инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Министерства доходов и сборов Украины и СБУ.