Партия "УДАР" поддержала кандидатуру Порошенко на пост президента

Партия "УДАР" поддержала кандидатуру Петра Порошенко как единого кандидата от демократических сил на пост президента.

Как сообщал УНИАН, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко предложил выдвинуть Петра Порошенко единым кандидатом от демократических сил на пост президента.

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"Будущий президент должен иметь максимально возможный рейтинг поддержки людей, максимальную легитимность. И этого можно достичь, если мы не будем растягивать голоса людей между демократическим силами", - отметил Кличко, добавив, что выборы 25 мая должны объединить украинское общество, а не стать очередной войной всех против всех.

Он подчеркнул, что кандидатом в президенты должен быть человек, которого больше всего поддерживают люди, и это, по его убеждению, Порошенко.