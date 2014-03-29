В Киеве начался съезд «Свободы»

Как передает корреспондент УНИАН, в начале съезда его делегаты и гости исполнили Гимн Украины, а также минутой молчания почтили память героев Небесной сотни.

Участники съезда планируют рассмотреть вопрос об внеочередных выборах президента Украины.

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На съезде присутствует 568 делегатов из всех регионов Украины, в том числе АР Крым и Севастополя.