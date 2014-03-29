РФ пользуется «нафталиновыми» аргументами периода «холодной войны» - МИД

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД Украины относительно ситуации вокруг национальных меньшинств, проживающих в Украине.

«В отличие от России, Украина является полноправным членом как Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года, так и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года. Наше государство активно участвует в мониторинговых циклах, которые регулярно проводятся Консультативным комитетом Рамочной конвенции и Комитетом экспертов Хартии. По состоянию на сегодняшний день ни один итоговый или промежуточный документ этих экспертных органов не подтвердил фактов «тотального игнорирования интересов русскоязычных жителей Украины».

Напротив, в докладе, подготовленном Консультативным комитетом Рамочной конвенции по итогам третьего мониторингового цикла и одобренной на заседании Комитета министров Совета Европы 18 декабря 2013, Украина критиковалась за то, что русскоязычному меньшинству предоставляется гораздо более высокий уровень защиты, чем другим национальным общностям. В докладе подчеркивалось, что установлены квоты на теле- и радиовещания неправильно применяются к русскоязычным СМИ, что приводит к их доминированию на украинской медиа сцене. Выражая свою обеспокоенность «асимметричной» ситуацией, когда русскому языку предоставляется привилегированный статус, Консультативный комитет призвал Украину разработать сбалансированное законодательство, которое бы не только придавало четкие гарантии защиты языков национальных меньшинств, но и способствовало бы продвижению государственного языка как основного вектора коммуникации», отмечается в комментарии.

Аналогичные выводы содержатся и в докладе Комитета экспертов Хартии, подготовленной по итогам второго мониторингового цикла и принятой на заседании Комитета министров Совета Европы 15 января 2014 года. Анализируя ситуацию в сфере защиты русского языка, эксперты отмечали, что большинство обязательств, взятых Украиной на основании Хартии, полностью или частично выполнены. При этом они подчеркивали, что такой уровень защиты, предоставляемый русскому языку в Украине, значительно превышает обязательства Украины, взятые на себя в соответствии с Хартией.

«Экспертные заключения Совета Европы, с которыми желающие могут ознакомиться на веб-сайте этой международной организации, одним своим существованием опровергают «нафталиновые» аргументы, которые российская дипломатия получила из документов периода «холодной войны» и «железного занавеса». В современном демократическом и прозрачном информационном обществе ни один язык не может подвергаться притеснениям и гонениям так, чтобы этого никто не заметил. Европейские эксперты, свободно передвигались по территории Украины, встречались с носителями всех языков и представителями всех культур, которые мирно сосуществуют в нашей стране, таких фактов не обнаружили.

Лишено каких-либо оснований и беспокойство московских властей судьбой других национальных меньшинств, проживающих в Украине. Уважаемые международные и региональные институты, осуществляющие по приглашению украинской стороны перманентный мониторинг состояния соблюдения прав человека в Украине, ни разу не указывали на серьезные нарушения прав немецкого, чешского, венгерского, польского или любой другой общины, которые представляли бы угрозу их жизни, здоровью или материальному благополучию. Зато, действия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине, представляют реальную и непосредственную угрозу правам этих национальных меньшинств, лишая их возможности мирно жить и беспрепятственно реализовать свою национальную и культурную идентичность в рамках единого украинского государства», говорится в сообщении.

По официальным данным Государственной пограничной службы Украины, пограничное движение как на украинско-российском участке государственной границы, так и на других направлениях, не превышает обычных показателей. «В связи с этим любые упреки российской пропагандистской машины о сотнях тысяч беженцев из Украины, которые выезжают на историческую родину или ищут убежища в России, лишены элементарной доказательной базы. Одновременно Украина обладает совершенно объективными данными о количестве граждан Украины, которые вынужденно покидают территорию Автономной Республики Крым, вероломно захваченную и аннексированную Россией. Эти данные, подтвержденные необходимой доказательной базой, будут предоставлены Европейскому суду по правам человека и другим международным юрисдикционным учреждениям, которые будут рассматривать дела относительно неправомерных действий российских оккупантов», говорится в комментарии.

«Украина еще раз подтверждает свою открытость к сотрудничеству и готовность сотрудничать с влиятельными международными организациями, в том числе ООН, ОБСЕ, Советом Европы и другими правозащитными учреждениями для обеспечения защиты прав человека на территории украинского государства, включая права всех без исключения национальных и языковых меньшинств, которые вносят свой вклад в процветание и культурное разнообразие украинского общества», отмечается и комментарии.

Как сообщалось, МИД РФ сегодня заявляет о тотальном игнорировании интересов русскоязычных жителей на Украине и ждет от международных организаций и правозащитников оценки грубых нарушений прав человека, включая права нацменьшинств.