Герман посоветовала Януковичу вернуть наворованное и отдать душу Господу

По словам Герман, Украине не нужны референдумы, поскольку все регионы и так входят в состав Украины, к тому же, денег на их проведение в государстве нет, и "Янукович знает, почему", сообщает ТСН.

"Я хочу напомнить Виктору Федоровичу, что все регионы и так в составе Украины, и я не понимаю, зачем нам референдум. У нас нет ни необходимости, ни возможности тратить деньги на референдумах. Украина - бедная страна, и Виктор Федорович знает, почему", - цитирует депутата пресс-служба ПР.

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Слова Януковича о том, что он "душой и мыслями остается с украинцами" также не остались без внимания его экс-соратницы. Герман вспомнила рыцарский девиз "Душу - Богу, честь - государству", и предложила его перефразировать. "Его можно перефразировать в этом случае так: "Душа - Богу, деньги - государству". Если бы Виктор Федорович мог в этом помочь Украине, тогда можно было бы поговорить и о душе", - резюмировала нардеп.

Как сообщал УНИАН, сегодня Янукович обратился с сепаратистскими призывами к украинцам и предложил провести референдумы во всех регионах Украины.