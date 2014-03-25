Полковник Мамчур остается в плену - жена

Об этом сообщила его жена Лариса Мамчур в эфире "Шустер LIVE".

"На данный момент никаких изменений нет, Юлий, как и прежде, остается под арестом. Связи с ним тоже нет", - сообщила она.

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Напомним, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Ворота в часть были проломлены с помощью БТРа. Источники утверждают, что во время штурма были слышны выстрелы, в штурме было задействовано не менее 6 единиц БТР-80.

Командира воинской части Мамчура похитили российские военные.

Позже стало известно, что Юлий Мамчур арестован и доставлен в военную тюрьму в Севастополе.