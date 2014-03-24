Россия желает Украине "преодолеть кризис" через федерализацию

Об этом в интервью BBC One заявил в воскресенье постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пишут РИА Новости.

Ведущий Енрю Марр, говоря о ситуации в Украине, спросил постпреда о санкциях против РФ в отношении банков и ряда лиц в руководстве РФ.

"Эти меры иррациональны, говоря политически корректно, и политически мотивированы", — заявил Чижов.

Ведущий напомнил, что против РФ рассматривается возможность экономических санкций и Россия может быть уязвима, в частности, если прервутся поставки газа в Италию и Германию.

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"Мы не боимся", — заявил Чижов и пояснил, что сейчас на дворе XXI век глобальной экономики и зарубежных партнеров санкции также затронут.

Вместе с тем, говоря о ситуации в Украине, Чижов подчеркнул: РФ желает, чтобы Украина преодолела политический кризис, возможно, через федерализацию.