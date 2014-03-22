Германия проверяет связь Deutsche Bank с банком "семьи" Януковича - СМИ

Как сообщает немецкое интернет-издание Zeit Online в статье "Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета", семье Виктора Януковича в течение лет удалось получить "загадочное имущество" за рубежом, в том числе "за причастности Deutsche Bank", пишет DW.DE.

Это немецкое финансовое учреждение отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР, отмечает Zeit Online.

"Однако он (Deutsche Bank. - Ред.) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank", - пишет издание.

По информации Zeit Online, Deutsche Bank уже более 15 лет активный в Украине. В частности он является банком-корреспондентом для украинского банка "Хрещатик".

"Много документов, которые частично можно найти и в сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту - очевидно взаимную - связь, чтобы направлять деньги в зону евро", - пишет Zeit Online.

Для этого, по данным издания, ВБР также стал банком-корреспондентом для "Хрещатика", который переправлял деньги ВБР в Германию. При этом Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для "Крещатика", однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующего законодательства.