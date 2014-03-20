Представитель Украины сложил с себя полномочия в Совете постпредов в СНГ
11:15, 20 марта 2014Политика
2 0
Постоянный полномочный представитель Украины в органах СНГ Иван Бунечко сложил с себя полномочия председателя Совета постпредов государств Содружества.
Иван Бунечко сложил с себя полномочия / cis.minsk.by
Об этом передает ИТАР-ТАСС.
Как сообщал УНИАН, 19 марта на заседании СНБО было принято решение, что Украина начнет процедуру выхода из Содружества независимых государств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter