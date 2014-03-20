Представитель Украины сложил с себя полномочия в Совете постпредов в СНГ

Постоянный полномочный представитель Украины в органах СНГ Иван Бунечко сложил с себя полномочия председателя Совета постпредов государств Содружества.

Об этом передает ИТАР-ТАСС. Как сообщал УНИАН, 19 марта на заседании СНБО было принято решение, что Украина начнет процедуру выхода из Содружества независимых государств.

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