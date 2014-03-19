Россия решила присвоить половину кораблей ВМС Украины

До 20 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морских сил Украины (ВМСУ) могут войти в боевой состав Черноморского флота России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы России по обороне, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

В боевой состав ВМСУ ранее входило до 40 боевых кораблей, судов и катеров обеспечения. Сейчас примерно половина из них остаются в Севастополе и Донузлаве.

"После подведения итогов референдума можно говорить о том, что те корабли и суда, которые сейчас находятся в Крыму, а это примерно половина корабельного состава ВМСУ, формально войдут сначала в морские силы самообороны Крыма, а затем в боевой состав Черноморского флота России", — заявил Комоедов.

Читайте такжеИмущество украинских воинских частей объявили собственностью Крыма

По его словам, в состав ЧФ могут, в частности, войти корветы "Луцк" и "Тернополь", корабль управления "Славутич", малые противолодочные корабли и ракетные катера, морские тральщики, а также единственная на украинском флоте подводная лодка "Запорожье", которые не покинули Севастополь.

Как подчеркнул Комоедов, командование ЧФ может также рассчитывать на разветвленную систему базирования флота в Севастополе, Донузлаве, а также на морскую авиацию (аэродром "Бельбек"), береговые части и полигоны боевой подготовки на суше и на море.