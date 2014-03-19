Завтра Верховная Рада проведет пленарное заседание

13:53, 19 марта 2014
Политика
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Завтра ВР проведет следующее заседание.

Завтра в Раде состоится заседание

В четверг, 20 марта, состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает пресс-служба парламента. Сообщение размещено на сайте ВР.

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Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 8 народных депутатов, которые перешли работать в исполнительные структуры власти.

Так, досрочно лишены депутатских полномочий Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махницкий, Валентин Наливайченко, Андрей Парубий, Павел Петренко и Олег Сиротюк.

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