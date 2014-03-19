Завтра Верховная Рада проведет пленарное заседание

Завтра ВР проведет следующее заседание.

В четверг, 20 марта, состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Сообщение размещено на сайте ВР. Читайте такжеВ ВР зарегистрирован законопроект о лишении мандатов депутатов за прогулы Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 8 народных депутатов, которые перешли работать в исполнительные структуры власти. Так, досрочно лишены депутатских полномочий Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махницкий, Валентин Наливайченко, Андрей Парубий, Павел Петренко и Олег Сиротюк.

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