Эксперт считает, что главным оружием Украины должна быть «мягкая сила»

Об этом заявил Председатель правления Фонда культурной дипломатии UART, эксперт по вопросам международного права и внешней политики Дмитрий Кулеба в интервью «Главкому».

«Когда нет возможности воевать, нужно наращивать мышцы мягкой силы. В современном мире она имеет не меньшее значение, чем жесткая сила», - подчеркивает Кулеба.

Именно поэтому, по его словам, в основу новой внешней политики Украины обязательно должен быть положен не только принцип официальной межгосударственной дипломатии по двусторонней и многосторонней линии, но и принцип публичной (культурной) дипломатии.

«Мы завоевали мнения западных политиков и экспертов, а теперь нужно наращивать усилия, чтобы завоевать и сердца граждан стран ЕС, США, других ключевых для нас стран. Благодаря нашей активной культурной дипломатии иностранцы должны больше знать об Украине. Для этого МИД, Министерство культуры и частные инициативы совместными усилиями должны проводить как можно больше художественных, культурных, информационных мероприятий за рубежом», - отметил эксперт.

Дмитрий Кулеба выступил с инициативой создания качественного нового механизма работы в этой сфере. По его мнению, МИД, Министерство культуры и частные инициативы должны создать постоянный трехсторонний формат взаимодействия, в рамках которого совместно определять ключевые страны и проекты культурно - информационного характера, которые будут в них реализовываться. Он отметил, что успех украинской международной политики будет зависеть именно от синергии усилий государства и частного сектора.

«Например, в этом году наш Фонд культурной дипломатии UART проводить конкурс для молодых украинских художников, финал которого состоится в Вене. В прошлом году мы аналогичный конкурс проводили с финалом в Париже и благодаря взаимодействию с Посольством Украины во Франции в этой стране увидели, что украинская власть поддерживает отечественное современное искусство и популяризирует его за рубежом. Такие совместные проекты улучшают международный имидж Украины. Подобных проектов сейчас много. Нужно только объединить усилия. Если сейчас всем заинтересованным сторонам встретиться, то за 2 недели в столицах мира уже можно проводить выставки или конференции по вопросам Украины. Требуется мобилизация усилий», - отметил эксперт.