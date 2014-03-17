ВР выделила на оборону около 7 млрд гривен

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Фракция КПУ не голосовала в полном составе. Из фракции Партии регионов закон поддержали лишь 7 народных депутатов.

Законом предусмотрено выделение дополнительного финансирования на 2014 год по бюджетной программе КПКВК 3511030 "Резервный фонд" в сумме 6 882,4 млн грн за счет оптимизации бюджетных программ государственного бюджета, которые являются неприоритетными и первоочередными.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на заседании Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет 2014 года для формирования резервного фонда в размере 6,8 млрд грн.