Рада приняла закон о частичной мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 народных депутатов из 308 зарегистрированных в сессионном зале.

От фракции Партии регионов «за» проголосовали 16 народных депутатов, от "Батькивщины" - 79, от "УДАРа" - 35, от группы "Экономическое развитие" - 35, от группы "Суверенная европейская Украина" - 32, от фракции "Свобода" - 34, от фракции КПУ - 0, внефракционные - 44.

Законом предусмотрено утвердить указ и.о. Президента Александра Турчинова от 17 марта № 303 "О частичной мобилизации". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.

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В указе отмечается, что общественно-политическая ситуация на Крымском полуострове обострилась, имеют место нескрываемая агрессия, захват российской стороной части территории Крыма и города Севастополя. Незаконно созданными вооруженными формированиями пророссийского направления при поддержке воинских подразделений вооруженных сил РФ захватываются и блокируются здания органов государственной власти, органов власти в Крыму, аэропорты, суходольные и морские транспортные коммуникации, органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил Украины, которые дислоцированы на полуострове.

В связи с резким осложнением внутриполитической обстановки, вмешательством РФ во внутренние дела Украины, ростом социального напряжения в Крыму и городе Севастополе и в соответствии с пунктами 1, 17, 20 части первой статьи 106, статьи 112 Конституции Украины постановляется объявить и провести частичную мобилизацию.

Мобилизацию предусматривается провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизацию на территории Крыма и Севастополя планируется осуществить из числа граждан, которые в добровольном порядке выразили желание быть призванными на воинскую службу, в том числе путем прибытия в военные комиссариаты, воинские части.

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Мобилизация проводится в течение 45 суток со дня вступления в силу указа.

Председателю Службы безопасности Украины, начальнику Управления государственной охраны Украины, председателю Службы внешней разведки Украины, высшему командованию Национальной гвардии Украины, руководителям центральных органов исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении воинские формирования Украины, оперативно-спасательную службу гражданской защиты, надлежит перевести подчиненные воинские формирования Украины, оперативно-спасательную службу гражданской защиты на организацию и штаты военного времени.

Призыв военнообязанных, в том числе резервистов, и поставку транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Национальной гвардии предусмотрено осуществить в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

Местным органам исполнительной власти при участии органов местного самоуправления надлежит организовать и обеспечить в установленном порядке:

своевременное оповещение и прибытие граждан, которые призываются на воинскую службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части;

выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг ВСУ, Национальной гвардии, другим воинским формированиям Украины в соответствии с мобилизационными планами.

Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование и принять в рамках полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением частичной мобилизации.

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Указ вступает в силу после его утверждения Верховной Радой Украины.

Кроме того, отвечая на вопрос депутатов, секретарь СНБО Андрей Парубий заявил, что предусмотрена мобилизация 20 тысяч человек в ряды ВСУ и еще 20 тыс. - в Национальную гвардию.

По поводу 45-дневного срока мобилизации Парубий сказал, что на практике это будет осуществлено в более сжатые сроки.