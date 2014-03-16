В Севастополе на референдуме проголосовал уже 61% избирателей

В Севастополе на общекрымском референдуме о статусе региона по состоянию на 15.00 проголосовал 61% избирателей, внесенных в списки.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные приводит Севастопольская городская комиссия по подготовке и проведению общекрымского референдума.

Председатель городской избирательной комиссии по проведению референдума в Севастополе Валерий Медведев сообщил журналистам, что по состоянию на 15.00 проголосовали около 150 тысяч человек.

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По его словам, в последние часы активность на участках несколько снизилась, тогда как утром здесь наблюдались очереди желающих проголосовать.

Как прогнозирует Медведев, итоговая явка избирателей может составить 80% и выше.

Напомним, голосование на участках продлится до 20.00.

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Как сообщал УНИАН, 63,97% избирателей Крыма проголосовали на референдуме о статусе региона, по данным на 15.00.

Неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыму проходит 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации. В Крыму против референдума активно выступают крымские татары.