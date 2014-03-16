В Запорожье по центральному проспекту проехала автоколонна с российскими флагами

Как передает корреспондент УНИАН, в колонне насчитывается около 10 легковых автомобилей.

Около 13.10 колонна была замечена проезжающей мимо площади перед Запорожской ОГА, где проходит традиционный для Запорожья с конца прошлого года воскресный Майдан.

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Какой-либо реакции на колонну со стороны участников акции, в которой принимает участие около 1,5 человек, не было. Находившиеся в автомобилях с российскими флагами также никаких действий по отношении к митингующим не предприняли. Автомобили проехали по проспекту мимо площади в направлении памятника Ленину, под которым сейчас также проходит митинг, инициированный КПУ. В митинге сторонников КПУ, по данным правоохранителей, участвует около 300 человек, и люди продолжают подходить. На площади, кроме флагов КПУ, участниками митинга подняты несколько российских триколоров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье в 12-00 начались два митинга: традиционный Майдан на площади перед зданием Запорожской ОГА и митинг КПУ на площади Ленина у памятника Ленину, где сегодня же на 14-00 запланирован митинг не зарегистрированного на сегодняшний день формирования «Юго-Восточный фронт» (заявка на проведение акции подана «Славянской гвардией»). Представители данного формирования неоднократно заявляли, что считают действующую сегодня в Украине власть нелегитимной.