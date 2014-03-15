Сегодня Совет безопасности ООН рассмотрит резолюции относительно Украины

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатов в ООН.

По их словам, они ожидают, что Россия использует право вето, чтобы отклонить настоящий документ. Но, как сказал один из западных дипломатов на условиях анонимности, текст проекта резолюции написан так, чтобы не вызвать вето Китая, который также обеспокоен действиями России: Пекин всегда защищает позиции территориальной целостности и не поддерживает вмешательство во внутренние дела, и с такими словами выступал и относительно нынешней ситуации вокруг Украины.

По словам дипломатов, проект резолюции очень мягкий: он не осуждает Россию, не призывает ее вывести войска из Крыма и не угрожает санкциями.

Как сказал другой дипломат, такие умеренные формулировки имеют одну цель: быть приемлемыми для Китая, чтобы он не голосовал против, а воздержался. Такое голосование привело бы к еще большей изоляции России в мире.

Читайте такжеООН развернет в Крыму миссию Управления Верховного комиссара по правам человека

В проекте резолюции заявляется, что «референдум» в Крыму, не поддержанный властью в Киеве, не может иметь никакого действия и не может стать основанием для какого-либо изменения статуса Крыма». Документ также призывает другие государства и международные организации воздерживаться от признания его результатов и от «любых действий, которые могут быть восприняты как признание любого изменения статуса».

Кроме того, проект резолюции предлагает подтвердить «суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

Документ также имеет целью призвать Москву и Киев немедленно пойти на прямой политический диалог по мирному разрешению спора и проявить сдержанность и, кроме того, констатировать готовность нынешней власти Украины защищать права всех украинцев, включая с меньшинствами.

Заседание должно начаться сегодня в 11 часов по времени Нью-Йорка, или же в 16 часов по Киеву.

В России заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов уже заявил, что этот проект резолюции, который призывает не принимать результатов крымского «референдума», для Москвы неприемлемый.