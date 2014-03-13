Меркель предупредила Россию, что территориальная целостность Украины «не обсуждается»

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию, что она рискует получить значительные политические и экономические убытки за свои действия в Крыму, сообщает Радио Свобода.

Выступая в парламенте, Меркель заявила: «если Россия продолжит свой курс последних недель, это будет не только катастрофой для Украины», но изменит отношения ЕС с Россией.

Канцлер Германии заявила, что территориальная целостность Украины «не обсуждается», а размещение Россией войск в Крыму является нарушением международного права.

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По ее словам, Евросоюз готовится ввести санкции, если Россия откажется начать «результативные переговоры».

Сегодня украинский премьер Арсений Яценюк должен выступить на заседании Совета безопасности ООН. Накануне президент США Барак Обама заверил Яценюка в поддержке Украины.

Крым оккупирован российскими войсками, а на воскресенье в автономии запланирован референдум о присоединении к России.